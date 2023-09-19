Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Группу из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова Камчатка нашли спасатели. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Алексей Куприянов Вулканы Камчатки. Вулкан Козельский

Уточняется, что пропавшая группа туристов найдена наземной группировкой МЧС России. Медицинская помощь никому из шестерых путешественников не потребовалась. Спасатели доставляют туристов в Козыревск на высокопроходимой технике.

Ранее ИА Регнум сообщало о пропаже группы туристов из шести человек. Заявление поступило от мужчины, с которым путешественники договорились встретиться на стоянке «Клешня» у подножия вулкана Плоский Толбачик. Зарегистрированная группа отправилась в многодневный поход 14 сентября со стоянки «Копыто», связь с туристами отсутствовала.

Накануне спасателям удалось спасти двоих пожилых мужчин, пропавших в конце августа на Камчатке. Туристы отправились в многодневный поход и пропали, найти их удалось через девять дней поисков.