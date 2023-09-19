Варшава, 19 сентября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Польша из-за новой политики США по Украине лишается места в списке стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта, написал обозреватель Енджей Белецкий в статье для газеты Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Автор публикации отмечает, что американские власти координируют с Парижем, Лондоном и Берлином масштабы и характер помощи Киеву, не привлекая к этому Варшаву. Обозреватель подчеркнул, что, несмотря на такой поход, Польша остается важнейшим союзником США.

Однако, по словам Белецкого, Вашингтон решил скорректировать отношения с Варшавой и стал обращать внимание только на крупные политические скандалы внутри Польши, включая преследование независимых СМИ и попытку помешать оппозиции участвовать в предвыборной гонке.

Он считает, что такие действия США выводят польскую сторону из круга ответственных за судьбу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предупредил, что Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии. В свою очередь присоединение Варшавой украинских земель спровоцирует конфликт между польской стороной и остальной Европой, что вызовет распад ЕС.

16 сентября американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина прекратила существование как государство и стала инструментом агрессивной политики США. Он полагает, что американские неоконсерваторы используют Киев как перчатку, которая помогает скрыть причастность Вашингтона к разрушению Европы.