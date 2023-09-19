Вашингтон, 19 сентября, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Слова главы Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через прессу являются признаком плохого положения украинской армии. Такое заявление сделал 18 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Джонсона, заявление лидера киевского режима — это признак растущего отчаяния, причиной которого стал провал контрнаступления ВСУ.

«Этот конфликт развивается очень, очень плохо. Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском», — пояснил экс-аналитик ЦРУ.

По мнению Джонсона, многие американские и европейские военные стратеги поверили в успех украинского контрнаступления и серьёзно просчитались. Эксперт отметил, что просчёт в прогнозе был серьёзным и назвал его исторической ошибкой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины признал факт потери ВСУ множества людей в ходе контрнаступления. По его словам, счастливого конца не будет, а поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

В свою очередь, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что звучащие за закрытыми дверями западные оценки контрнаступления ВСУ значительно пессимистичнее, чем те, что высказываются на публике.