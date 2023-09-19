Вашингтон, 19 сентября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высмеяла внешний вид и поведениеглавы Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот ведёт себя так, будто находится на войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

»… Особенно в присутствии Зеленского, одетого в зелёную футболу и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит [Джо] Байдену, что делать», — написала Грин 18 сентября на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что не станет отдавать свой голосов на этой неделе на голосовании представителей конгресса США за пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон отправил Киеву уже более 113 миллиардов.

По её мнению, позиция Белого дома по украинскому конфликту должна заключаться в стремлении к миру, а не разжиганию войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times сообщило, что лидер киевского режима во время визита в США не будет выступать перед американским Конгрессом. При этом он посетит Капитолий, где проходят заседания Конгресса, и проведёт переговоры с «небольшими группами» членов парламента.