Стокгольм, 19 сентября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Все наемники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, понесут наказание как преступники согласно международному законодательству, сообщило в своём микроблоге посольство России в Швеции.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Так российские дипломаты оценили публикацию в газете Svenska dagbladet, касающуюся двух шведов, которые принимают участие в боевых действия в составе «интернационального легиона Украины».

В посольстве отметили, что вступление в ряды украинских войск «преступно вдвойне». Представители дипломатической миссии также выразили надежду, что в Швеции осознают неизбежность наказания для наемников, в том числе и для шведских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа газета Myśl Polska проинформировала, что в ходе украинского конфликта были ликвидированы не менее 10 тысяч польских наёмников, которые присоединились к ВСУ. В статье подчеркивается, что большинство из них являлось военнослужащими и резервистами, которые попали на Украину под видом добровольцев.

14 сентября британская газета The Daily Telegraph написала, что иностранные наёмники на Украине стали убивать друг друга на почве бытовых конфликтов. В публикации говорится, что в ряды ВСУ вступают иностранные граждане, среди которых есть лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами, а также с наркотической или алкогольной зависимостью.