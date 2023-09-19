Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Встречу в Киеве намерены провести в ближайшее время главы МИД стран Евросоюза. Об этом 18 сентября сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, выступление транслировалось на сайте ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как пояснил Боррель, подготовка к заседанию глав МИД в Киеве будет обсуждаться на неформальном совещании в Нью-Йорке, куда глава евродипломатии прибыл для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы поговорим о наших будущих обязательствах в сфере безопасности в отношении Украины, мы уже обсуждали это в Толедо, где были выдвинуты несколько предложений… Также обсудим подготовку встречи, которая у нас состоится в Киеве в предстоящие недели», — сказал Боррель.

До настоящего времени заседания глав МИД стран ЕС проходили в штаб-квартире в Брюсселе или Люксембурге, либо в стране, которая председательствует в Совете ЕС. Предложение провести заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве выдвигалось в 2022 году, но не было реализовано.