Пхеньян, 19 сентября, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вернулся на родину после своего визита в Россию, в рамках которого провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР… Ким Чен Ын, завершив официальный дружественный визит в РФ, на рассвете 18 сентября проехал приграничную станцию «Туманган», — говорится в сообщении, распространённом Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) 18 сентября.

Лидер КНДР по возвращении «послал тёплый привет возвращения» своему народу.

Отмечается, что прошедшим визитом в Россию Ким Чен Ын «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальном визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР.

Также Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Пхеньян. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер с благодарностью принял это приглашение.

Во Владивосток лидер КНДР прибыл 16 сентября, где вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.