Владивосток, 19 сентября, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Движение на трассе на выезде из Владивостока, где ранее рухнул надземный пешеходный переход, восстановлено в обоих направлениях, заявили в правительстве Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Восстановлено движение на трассе в оба направления», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона во вторник, 19 сентября.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с обрушением надземного пешеходного перехода произошёл на выезде из Владивостока в понедельник. На выезде из города перекрыли движение, образовалась пробка. Виадук обрушился после того, как его задел самосвал.

По данным пресс-службы прокуратуры Приморского края, в результате инцидента пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказали необходимую медицинскую помощь.