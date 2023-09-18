Штат Южная Каролина, США, 19 сентября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Обломки пропавшего накануне в штате Южная Каролина истребителя-«невидимки» F-35 обнаружили военные в США. Об этом 18 сентября сообщили представители объединенной базы ВС США Чарльстон в соцсети X (ранее Twitter).

U.S. Pacific Fleet Истребитель F-35B

«Личный состав Объединенной базы ВС США Чарльстон в тесной координации с местными властями нашел поле с обломками в округе Уильямсбург», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обломки самолёта обнаружены в двух часах к северо-востоку от объединенной базы ВС США Чарльстон. Представители базы обратились к местным жителям с просьбой не приближаться к месту обнаружения обломков F-35. Вывозом остатков самолёта займётся Корпус морской пехоты США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская конгрессвумен Нэнси Мейс провела с военными встречу, посвящённую пропаже в штате Южная Каролина истребителя F-35. Конгрессвумен отметила, что была шокирована возникшей ситуацией, так как ей никто не смог ответить, где находится пропавший истребитель.

Новейший истребитель-«невидимка» F-35B пропал после аварии, случившейся в Южной Каролине. По данным объединенной авиабазы «Чарльстон», лётчик успел катапультироваться, но истребитель продолжил движение на автопилоте — и теперь его не могут найти.