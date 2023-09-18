Москва, 19 сентября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Российские власти должны понимать причины ослабления рубля и принимать своевременные решения в рамках этого процесса, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе совещания по проекту бюджета РФ на 2024–2026 годы.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что одна из основных проблем, с которыми столкнулась экономика, заключается в ускорении инфляции в стране. Путин отметил, что главным образом это связано с ослаблением национальной валюты.

Президент выразил уверенность в том, что правительство России и Центральный банк РФ будут действовать согласованно и профессионально в вопросе решения этой проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Центробанк изменил прогноз по инфляции в стране на 2023 год на 6–7% вместо 5–6,5%. Кроме того, регулятор ожидает, что в последующие годы в России будет наблюдаться инфляция на уровне 4%.

15 сентября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Председатель учреждения Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне до тех пор, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией в стране.

Она также рассказала, что в настоящее время в РФ ведётся дискуссия по валютным ограничениям.