Донецк, 19 сентября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 104 единицы различных боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, на донецком направлении ВСУ совершили 23 обстрела из РСЗО и ствольной артиллерии, на горловском — 6 обстрелов, на ясиноватском — 2 обстрела.

Под огнём артиллерии оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Зайцево и Ясиноватский район. Сообщалось о гибели двух мирных граждан в Петровском районе Донецка и Старомихайловке.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября возле здания администрации главы ДНР в центре Донецка прогремели взрывы. Перед этим мэр столицы Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом ВСУ. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 14:50 по местному времени ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня.