Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Группа из шести туристов пропала в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова Камчатка. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Уточняется, что о пропаже зарегистрированной группы туристов сообщил мужчина, не дождавшийся выхода путешественников в назначенное время к стоянке «Клешня» у подножия вулкана Плоский Толбачик. Группа отправилась 14 сентября со стоянки «Копыто» по многодневному маршруту, связь с туристами отсутствует. Маршрут находится в пределах Ключевского кластера природного парка «Вулканы Камчатки». В настоящее время маршруты на территории природного парка закрыты из-за выпавшего снега.

Указывается, что к месту поисков направились специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. Кроме того, в состоянии готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России в Елизовском районе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двоих пожилых мужчин, пропавших в конце августа на Камчатке, спасли через девять дней поисков. Мужчин искали на земле и с воздуха, в операции задействовали беспилотники. Площадь поисков превысила 400 кв. км. Спасатели обнаружили яркую палатку туристов с вертолёта Ми-8. Отмечается, что спасённые были истощены, но живы, их передали медикам.