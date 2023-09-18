Вашингтон, 19 сентября, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Украинские войска не имеют средств для противостояния российской армии, из-за чего контрнаступление ВСУ было обречено на провал, заявил бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик в интервью журналу The New Atlas.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По мнению отставного военного, Украине для успеха в наступательной операции потребовалось бы большое преимущество в артиллерии перед РФ. Однако, как отметил Берлетик, Запад не смог поставить Киеву подобные вооружения в достаточном количестве.

Экс-морпех подчеркнул, что российские войска имеют такой объем боевых средств, в том числе контрбатарейных орудий, которого у ВСУ нет «даже близко». Эксперт напомнил, что США изначально утверждали, что Украина сможет легко победить Россию, но теперь американская сторона признала серьезные потери в украинских войсках и отсутствие продвижения Киева на фронте.

Берлетик также указал на то, что ранее на Западе считали невозможным провал контрнаступления ВСУ. Он выразил надежду, что западные страны «откроют глаза на суровую реальность».

Кроме того, экс-морпех добавил, что США рассматривали украинских военных как «одноразовых пешек» и отправляли их сражаться в таких условиях, которые были бы неприемлемы для солдат американской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин назвал полным провалом Киева результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины. 17 сентября предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что ВСУ достигли ничтожных результатов в рамках своего контрнаступления, несмотря на огромные потери, понесенные украинскими войсками.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что убеждён в том, что контрнаступление Вооружённых сил Украины якобы прогрессирует. Вместе с тем он не уточнил, о чём идёт речь.

18 сентября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что попытки украинской армии провести наступление будто бы увенчались успехом. Он тоже не смог представить подтверждения своим словам.

Газета El Pais написала, что представители ВСУ оценивают первую фазу контрнаступления Киева как катастрофическую. Журналисты указали на десятки единиц бронетехники, потерянных украинской армией в ходе попыток атаковать позиции российских войск.