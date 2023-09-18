Москва, 19 сентября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров ожидается в Москве. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Туман в Москве ожидается в ночь с 18 на 19 сентября и сохранится до утра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 08:00 часов утра 19 сентября местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров», — сказано в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели предостерегли водителей от опасных манёвров на дороге — обгонов, перестроений и опережений. Рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Россию придёт небывалое за столетие тепло, его принесёт в Россию из Скандинавии антициклон-трансформер.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву и другие регионы Центральной России придёт бабье лето, и температура воздуха может подняться до +23 °C.