Вашингтон, 19 сентября, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не считают правильным оказывать какое-либо давление на решение страны Европейского союза ввести запрет на импорт украинского зерна, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в понедельник, 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнёров насчёт импорта украинского зерна… это суверенные решения», — сказал Кирби в ходе брифинга в Нью-Йорке.

Он добавил, что любые действия со стороны Соединённых Штатов Америки по оказанию давления на эти «суверенные решения» станут лицемерием. При этом он подчеркнул, что США хотят видеть на мировом рынке украинское зерно и призывают к возобновлению зерновой сделки.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Венгрия, Польша и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, несмотря на решение Европейской комиссии о продлении эмбарго. С 16 сентября Венгрия запретила импорт 24 товаров с Украины. В список, помимо зерна, вошли мясо, овощи и другие сельскохозяйственные товары.