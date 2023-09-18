Сараево, 19 сентября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) закрыла дело об иконе, которую президент Республики Сербской Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщает информационное агентство СРНА.

Mid.ru Сергей Лавров и Мирослав Додик

Додик сделал подарок в 2020 году, когда входил в президиум БиГ от сербов. В феврале 2021 года его подвергли допросу в рамках открытого уголовного дела.

Прокуратура также сделала запрос в Киев по поводу этой иконы и получила ответ о том, что указанный образ не входит в реестр украинского культурного наследия, а сведения об особой ценности или незаконном перемещении с Украины отсутствуют.

Кроме того, журналисты привели комментарий посольства России в БиГ. Дипломаты подчеркнули, что дело об иконе стало попыткой разжечь в республике русофобскую истерию. В дипмиссии добавили, что на примере указанной ситуации можно наблюдать, как работает антироссийская пропаганда.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня 2022 года Сергей Лавров назвал Боснию и Герцеговину независимым и суверенным государством, которое должно быть освобождено от внешнего протектората в лице аппарата Верховного представителя.

23 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Республики Сербской успешно развиваются. Он также выразил надежду, что это развитие продолжится. Помимо этого, российский лидер поблагодарил Республику Сербскую за сдержанность и нейтральную позицию по украинскому конфликту.

6 июня Путин подписал указ о награждении Милорада Додика орденом Александра Невского. Он получил награду за «большой вклад в развитие сотрудничества РФ с БиГ», а также за «укрепление партнёрства с Республикой Сербской».