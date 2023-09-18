Ямусукро, 19 сентября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Семеро детей скончались, ещё 59 человек госпитализированы из-за вспышки неизвестной болезни в Кот-д’Ивуаре. Об этом 18 сентября сообщает Agence France-Presse.

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

Уточняется, что вспышка заболевания неизвестного происхождения наблюдается в деревне, расположенной рядом с городом Буаке в центре Кот-д’Ивуара. Возраст погибших от пяти до 12 лет.

Большая часть госпитализированных — дети. Симптомы заболевания сходны с признаками отравления.

Отмечается, что в феврале текущего года в другой деревне, расположенной рядом с Буаке, два человека были приговорены к пяти годам лишения свободы из-за гибели 16 человек после заражения бактериями клостридиями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в одном из детских садов в Варшаве обнаружили бактерию Legionella, вызывающую легионеллёз. По данным минздрава Польши, на сегодняшний день в стране от легионеллёза умер 121 человек и ещё 166 заразившихся находятся в медучреждениях.

Вспышку «болезни легионеров» зарегистрировали несколько недель назад в польском городе Жешуве, расположенном у границы с Украиной. После этого болезнь распространилась на другие регионы Польши.