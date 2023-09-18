Брюссель, 19 сентября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что его удивило решение Украины подать жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за спора с этими странами по поводу их запрета ввозить украинское зерно. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в Брюсселе.

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Указанные иски Киев подал 18 сентября. Войцеховский пообещал, что Еврокомиссия изучит ситуацию и рассмотрит последующие шаги.

Чиновник также отметил, что страны, в адрес которых были поданы жалобы, «приложили большие усилия» для вывоза украинской сельхозпродукции. Еврокомиссар считает, что вместо разбирательств в суде необходимо добиваться «дружественных решений».

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в ряд стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ на это решение Венгрия, Польша и Словакия ввели эмбарго на зерно и другие товары с Украины.

18 сентября указанные страны заявили, что они прекращают участие в работе координационной платформы врокомиссии по зерновым проблемам из-за угроз Киева подать иск в ВТО. Варшава, Будапешт и Братислава объяснили свой шаг опасениями того, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках этой платформы.

Словацкие власти в свою очередь также заявили о готовности защищать в ВТО свою позицию о запрете на ввоз на территорию Словакии украинского продовольствия.