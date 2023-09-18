Вашингтон, 18 сентября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о свей убеждённости в том, что контрнаступление Вооружённых сил Украины прогрессирует.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — сказал Джон Кирби на брифинге об участии Соединённых Штатов Америки в Генеральной ассамблее ООН.

При этом он не стал уточнять, в чём именно выражается успех военнослужащих ВСУ.

Также он отметил, что американская сторона рассчитывает услышать о ситуации в зоне боевых действий в предстоящий четверг в ходе встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Украинское контрнаступление началось 6 июня. При этом 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ провалили свою попытку наступления на российские позиции.

5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с того момента ВСУ потеряли свыше 66 тысяч человек личного состава и более 7,5 тысяч единиц вооружения.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 18 сентября назвал результаты контрнаступления ВСУ «ничтожными», в потери в живой силе и технике — огромными.