Москва, 18 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Бумажные оригиналы документов, удостоверяющих личность, сохраняют свой статус даже при наличии их цифровых копий. Об этом 18 сентября сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — указано в сообщении.

Уточняется, что использование приложения «Госуслуги» будет исключительно добровольным, а бумажные документы можно предъявлять без всяких ограничений. Перечень ситуаций, в которых можно будет использовать приложение «Госуслуги» для подтверждения личности гражданина, или для совершения им определённых действий, предстоит определить правительству.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране цифрового паспорта. В тексте документа определяются случаи и порядок использования цифрового удостоверения вместо бумажного.

Проект указа о цифровом паспорте подготовило 13 апреля Минцифры. Согласно нему, предъявление россиянами электронных сведений из документов госорганов с использованием «Госуслуг» приравнивается к предъявлению оригиналов.