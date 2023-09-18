Белгород, 18 сентября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в небе над Белгородской областью три воздушные цели, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Андрей Рубцов/ТАСС

По словам губернатора, они направлялись в сторону Шебекина.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу», — написал Гладков.

Он отметил, что, по предварительным данным, в ходе случившегося никто не пострадал. Глава региона также сообщил, что информация о последствиях отражения атаки уточняется.

Кроме того, губернатор проинформировал, что на месте зафиксировано повреждение линии электропередачи. Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы начнут работы по устранению последствий произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Вячеслав Гладков распространил информацию о том, что ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области более 100 раз. 17 сентября украинские войска также совершили удар по промышленному предприятию в Шебекине.

Кроме того, они также атаковали село Козинка в Белгородской области, в результате чего оказались повреждены два здания. В этот же день в регионе сбили беспилотник ВСУ самолётного типа.