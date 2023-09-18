Братислава, 18 сентября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Словакия в рамках взаимодействия со Всемирной торговой организации (ВТО) готова защищать действующий в стране запрет на ввоз украинского зерна, заявил словацкий министр сельского хозяйства Йозеф Биреш по итогам заседания в Брюсселе, сообщает портал teraz. sk.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее Киев подал жалобы в ВТО в адрес Польши, Венгрии и Словакии из-за действующего в этих странах эмбарго на продовольствие с Украины.

По словам Биреша, Братислава не намерена отказываться от своей позиции без получения соответствующих гарантий о том, что импорт будет взят под контроль. Он подчеркнул, что Словакия готова предоставить ВТО обоснования своего решения.

Министр также уточнил, что на изучение предложенного механизма контроля над импортом украинского зерна может понадобиться до двух месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что ряд стран ЕС ограничивает импорт зерна с Украины, поскольку Киев ранее нарушил свои обязательства. Экономист напомнил, что так украинская сторона обманула Польшу, пообещав, что её продовольствие пойдёт транзитом и не будет оседать на польской территории.

Он также выразил мнение, что угрозы Украины подать иск на эти страны в международный арбитражный суд закончатся ничем. 7 сентября Хорватия после переговоров с Киевом решила начать экспорт украинского зерна через свои порты.

18 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсиа Феррер заявила, что Европейская комиссия осведомлена о решении некоторых стран ЕС ввести односторонние меры в отношении агропродукции Украины. Она добавила, что ЕК оценит действия указанных государств.