Штат Южная Каролина, США, 18 сентября, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Встречу, посвящённую пропаже в штате Южная Каролина истребителя F-35 провела с военными американская конгрессвумен Нэнси Мейс. Об этом 18 сентября политик сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

GIUSEPPE LAMI/EPA/ТАСС Истребитель F-35

Как указала Мейс, встреча с представителями Корпуса морской пехоты США, которые должны были ответить на все её вопросы, оказалась «одной из самых коротких» в ее жизни. Конгрессвумен отметила, что была шокирована возникшей ситуацией, так как ей никто не смог ответить, где находится пропавший истребитель, «в воздухе или под водой».

«Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет никаких устройств слежения, и мы просим общественность — что, найти самолет и сдать его?» — так отреагировала Мейс на новость о пропаже истребителя-«невидимки». Конгрессвумен иронично добавила, что если у Корпуса морской пехоты не найдётся ответов, то придётся обратиться за ними к Pepsi или Netflix.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новейший истребитель-«невидимка» F-35B пропал после аварии, случившейся в Южной Каролине. По данным объединенной авиабазы «Чарльстон», лётчик успел катапультироваться, но истребитель продолжил движение на автопилоте и теперь его не могут найти. Военные обратились к возможным свидетелям с просьбой сообщить любую известную им информацию об инциденте.

Известно, что в аварию попал самолёт F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Поиски истребителя ведутся в районе озёр Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.