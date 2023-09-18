Берлин, 18 сентября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Германия в настоящее время не собирается обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью газете Bild.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Истребитель F-16

Разговор главы ведомства с журналистами состоялся в преддверии встречи союзников Киева на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Писториус подчеркнул, что Берлин решил заниматься поставками артиллерии, систем противовоздушной обороны, бронетехники и инженерных средств.

Кроме того, он отметил, что Германия сейчас передает украинской стороне одежду и теплогенераторы, планируя поддерживать Киев только, сколько это необходимо. Министр рассказал о том, что не может предсказать итоги и сроки действующего конфликта.

Писториус допустил, что боевые действия могут продлиться длительное время и Запад должен быть готов ко всему. Глава ведомства также не исключил, что Германия способна стать участником украинского конфликта. Он добавил, что немецкая армия готова к такому развитию событий в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября кандидат на пост начальника штаба американских военно-воздушных сил генерал Дэвид Олвин проинформировал, что обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 в США займёт от шести до девяти месяцев. Он уточнил, что если начать подготовку в следующем месяце, то её окончание закончится в начале весны 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что передача Западом истребителей F-16 Украине ни на что не повлияет. Российский лидер также указал на то, что на ситуацию на фронте не оказывают влияния поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.

15 сентября портал 19FortyFive выпустил статью Майи Карлин, которая сообщила о тревоге западных военных экспертов по поводу истребителей F-16. По словам обозревателя, на Западе боятся, что российские системы противовоздушной обороны легко уничтожат самолёты указанного типа, которые получит ВСУ.