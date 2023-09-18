Прага, 18 сентября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Проспект, названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, отказались переименовывать депутаты горсовета города Карвина, расположенного на северо-востоке Чехии. Об этом 18 сентября сообщило издание Idnes.

Вера Жихаренко/Фотохроника ТАСС Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова

Инициатива дать новое название одному из центральных проспектов Карвина поступила от властей из Праги. Однако депутаты местного горсовета отклонили предложение большинством голосов. Против переименования выступили 33 депутата, поддержали инициативу о смене названия только шесть депутатов.

При этом мэр Карвина Ян Вольф пояснил журналистам, что инициатива о переименовании в настоящее время является излишней, так как у местных властей есть более важные и актуальные заботы.

«У нас в городе есть гораздо более важные проблемы, например, на улицах не хватает сотрудников полиции, этим больше должно заниматься МВД. Думаю, что даже у тех, кто живет на проспекте Терешковой, много иных забот», — указал мэр.

Кроме того, мэр Карвина отметил, что сотрудники городской администрации общались с жителями города, проживающими на проспекте имени Терешковой, и выяснили, что большинство из них не возражает против сохранения старого названия. Стоимость же оформления переименования проспекта, по словам мэра, составит около 22 тысяч долларов.

Проспект Терешковой носит имя первой женщины-космонавта с 1975 года, протяжённость проспекта составляет около 1 км, на нём проживают около 1,2 тысячи человек. В Карвине есть также площадь Гагарина, улица Циолковского и улица Космонавтов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Праге городской совет постановил переименовать улицу, названную в честь маршала Советского Союза дважды героя Советского Союза Ивана Конева, в Хартигову в честь первого мэра Жижкова (исторической местности в Праге).

Также в чешском городе Злин владельцы гостиницы «Москва» сообщили о планах сменить название из-за ситуации на Украине. Владельцы заявили, что название стало неактуальным в нынешней политической ситуации.