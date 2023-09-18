Москва, 18 сентября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Два человека пострадали при броске дымовой шашки в салон автобуса на Новом Арбате.

Павел Бедняков/РИА Новости

Как стало известно ИА Регнум, шашку бросил в автобус неустановленный мужчина. В результате инцидента два пассажира транспортного средства запросили медицинскую помощь. Сотрудники полиции и Росгвардии направились на место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум 29 августа, в Красноярске подростка арестовали по подозрению в подготовке теракта. Его задержали, когда он покупал компоненты для самодельного взрывного устройства. Подросток собирался устроить взрыв в Кировском районе города, его схватили возле одного из городских кафе. В ходе обыска у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки.