Белград, 18 сентября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил на мировом первенстве в Белграде 18 сентября и стал трёхкратным чемпионом мира.

Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости Заурбек Сидаков

В финале россиянин встретился с представителем США Кайлом Дейком и одержал победу со счётом 10:7. Золотая медаль Сидакова стала второй для россиян на первенстве в Белграде, чемпионом мира также стал Ахмед Усманов, серебряным призёром стал Абасгаджи Магомедов.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира в Белграде будет идти до 24 сентября. Граждан России и Белоруссии к участию допустили в нейтральном статусе. Кроме Усманова, Сидакова и Магомедова призовое место занял российский двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Он уступил в финале спортсмену из Бахрейна Ахмеду Тажудинову из-за травмы, хотя лидировал со счётом 9:2, и получил серебряную медаль. Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, занявший третье место, ушёл с пьедестала, чтобы его не сфотографировали рядом с россиянином Усмановым.