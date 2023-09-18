Москва, 18 сентября, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актёрам Московского академического театра имени Маяковского Константину Константинову и Виталию Ленскому. Указ об этом опубликовали 18 сентября официальном интернет-портале правовых актов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Константин Константинов

Путин также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» преподавателя московской Детской музыкальной школы имени Гилельса Ольгу Петухову, директора цирка «Зоо-Аливрувер» Юрия Халявина, худрука Театра Натальи Бондаревой Раису Бондареву и министра культуры Кабардино-Балкарской Республики Мухадина Кумахова.

Константинов работает в Театре имени Маяковского с 1998 года. Он снялся в трёх десятках фильмов и сериалов, а также сыграл в четырёх десятках спектаклей. Ленский работает в театре с 2005 года. Он участвовал в 50 фильмах и десятке спектаклей. Оба артиста играют ведущие роли в постановке «Бешеные деньги».

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Путин наградил актёра, режиссёра театра и кино Константина Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, он подписал указ о награждении орденом Дружбы российской телеведущей, замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тины Канделаки.