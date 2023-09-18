Белград, 18 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, занявший третье место на чемпионате мира в Белграде, ушёл с пьедестала, чтобы его не сфотографировали рядом с российским спортсменом Ахмедом Усмановым, завоевавшим золотую медаль.

Кадр из видео Василий Михайлов

Финальные соревнования на чемпионате в весовой категории до 79 кг завершились 18 сентября. Уступивший Усманову спортсмен из Грузии Владимир Гамкрелидзе занял второе место. Бронза досталась Михайлову и иранскому борцу Мохаммаду Ноходиларими.

После награждения спортсмены встали на пьедестале рядом для совместной фотографии, но украинский участник ушёл, избегая оказаться на одном фото с борцом из России.

Чемпионат мира в Белграде будет идти до 24 сентября. Граждан России и Белоруссии к участию допустили в нейтральном статусе. Кроме Усманова, призовое место занял российский двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Он уступил в финале спортсмену из Бахрейна Ахмеду Тажудинову из-за травмы, хотя лидировал со счётом 9:2, и получил серебряную медаль.