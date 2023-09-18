Москва, 18 сентября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Россиянам нужно учитывать отношение к ним при поездках в недружественные страны, говорится в заявлении МИД, опубликованном 18 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали следить за предупреждениями, которые публикует оно и российские заграничные учреждения, а также проявлять повышенную осторожность и терпение.

МИД напомнил, что каждый гражданин, въезжая в другую страну, попадает под иностранную юрисдикцию. Министерство разместило на сайте списки русскоязычных юристов, которые могут помочь в трудной ситуации, а также рекомендовало обращаться в ситуационно-кризисный центр МИД России. В ведомстве при этом осудили политику Евросоюза, направленную на то, чтобы сделать невозможным въезд в ЕС для россиян. Эту политику назвали новым «железным занавесом».

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября запретила ввоз в страны ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, а также мобильных телефонов, ноутбуков и ряда других личных вещей. Это классифицировали как запрещённый импорт. В Литве с 11 сентября перестали впускать в страну автомобили с российскими номерами, кроме тех, которые транзитом следуют в Калининградскую область или из неё. В Латвии с 12 сентября запретили въезжать в ЕС автомобилям с российскими номерами.