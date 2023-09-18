Москва, 18 сентября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Совет Госдумы принял единогласное решение об использовании депутатами исключительно российских автомобилей. Как сообщили 18 сентября в нижней палате парламента, обеспечивать отечественным автопромом депутатов начнут с 2024 года.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведёнными в России», — говорится в сообщении на сайте палаты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что решение поможет в развитии российской автопромышленности при сохранении бюджетных средств. О том, что депутатам стоит поддержать российский автопром, он заявил 11 июля. Тогда Володин отметил, что нельзя «кормить врагов», которые могут направить деньги на поддержку Украины.

В июне 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом государство окажет поддержку российскому бизнесу, отметил министр. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что идея пересадить чиновников на российский автопром уже была в 1990-е и не показала достаточной эффективности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что он лично готов пересесть на Lada, как готовы, по его мнению, и все остальные госслужащие в стране.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.