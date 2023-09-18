Москва, 18 сентября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российскую телеведущую, замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Тину Канделаки. Указ об этом 18 сентября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Щербак/ТАСС Тина Канделаки

«За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Также за заслуги в развитии СМИ получили орден Дружбы заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева и заместитель гендиректора ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» Екатерина Павлова.

Канделаки с 2002 по 2015 годы была ведущей на телеканалах РЕН ТВ, НТВ, СТС, «Пятница!» и на радио «Эхо Москвы». В 2015 году она стала продюсером нового телеканала «Матч ТВ». На должность заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Канделаки заступила в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Путин наградил орденом Дружбы композитора и барда Григория Гладкова за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.