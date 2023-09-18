Варшава, 18 сентября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в агитационном ролике своей партии «Право и дело» рассекретил план национальной обороны на случай конфликта с Россией, который приняли при предыдущем правительстве. Об этом 18 сентября заявил журналистам официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец.

Artur Reszko/EPA/ТАСС Министр обороны Польши Мариуш Блащак

Он прокомментировал публикацию планов, когда страной до 2015 года правила коалиция «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, при которой решили, что линия обороны в Польше должна проходить по линии Вислы. Это означало готовность сдать России порядка 40% территории.

«За рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал», — сказал Грабец.

Он заявил, что его партия будет добиваться, чтобы Блащак понёс ответственность за свои действия. При этом министр считает, что поступил правильно, рассекретив документы, так как поляки имеют право знать, как предыдущая власть собиралась защищать страну.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что агрессивная риторика Варшавы в последнее время вызвана тем, что действующая власть Польши так готовится к парламентским выборам. По его мнению, руководство страны пытается доказать электорату, что не напрасно тратило большие средства на вооружение армии.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 14 августа объявил, что польские спецслужбы задержали двух граждан России, которых обвинили в шпионаже. 30 июня в шпионаже обвинили российского хоккеиста игравшего в польском клубе первой лиги. Его также задержали.