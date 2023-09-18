Москва, 18 сентября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после подачи Киевом исков во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах», — написала российский дипломат в Telegram-канале.

Все они вместе взятые — Киев, ЕС, НАТО — в курсе, что госсекретаря США Энтони Блинкена на днях снова волновала проблема голода в мире и он не нашёл ничего лучше, чем обвинить во всём Россию, указала Захарова.

Российский дипломат добавила, что хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна.

Захарова также задалась вопросами, что это за махинации, что это за бесконечная возня западных правительств в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия.

Как сообщало ИА Регнум, министерство экономики Украины заявило 18 сентября, что Киев подал в ВТО иски к Польше, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

О том, что Украина собралась судиться со странами ЕС из-за продления зернового эмбарго, стало известно 18 сентября. Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка назвал открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии системной проблемой.

Европейской комиссии 18 сентября сообщили, что оценят решение ряда стран ЕС сохранить эмбарго на сельхозпродукцию с Украины. В ЕК рассчитывают обсудить спорные вопросы по украинскому зерну на встрече координационной платформы 25 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В свою очередь, Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС.