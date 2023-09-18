Белград, 18 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов 18 сентября завоевал первую золотую медаль для команды из России на чемпионате мира, проходящем в Белграде, в весовой категории до 79 кг.

Кадр из видео Ахмед Усманов

В финальном поединке он одержал победу над спортсменом из Грузии Владимиром Гамкрелидзе со счётом 4:1. Грузинскому борцу досталась серебряная медаль, а бронзу поделили иранец Мохаммад Ноходиларими и украинец Василий Михайлов.

Чемпионат мира в Белграде пройдёт до 24 сентября. Российские спортсмены получили разрешение на участие в нём в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Белграде в ходе финального поединка в вольном стиле российский двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову, получив серебряную медаль. Садулаев впервые не получил золото с 2017 года. Российский спортсмен побеждал со счётом 9:2, но снялся с соревнований из-за травмы.