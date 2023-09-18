Москва, 18 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Южном Бутово два козла устроили драку на капоте припаркованного Volkswagen. Кадры инцидента появились в соцсетях.

Кадр из видео

В ролике видно, что один из козлов, пользуясь преимуществом, не пускал второго на капот. Некоторое время животные упорно бодались, затем осаждавший машину сдался. Первый рогатый триумфатор гордо пробежал по крыше автомобиля и, спрыгнув вниз, покинул место происшествия.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами и раскачивающегося на электрических проводах. Инцидент произошёл в селе Кутих. Перевозивший козла грузовик оказался слишком высоким, а электрический кабель слишком низким. Козёл выжил, его спустили на землю.