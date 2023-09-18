Киев, 18 сентября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Громкие заявления шефа Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью британскому The Economist более уместны в устах отставника — автора мемуаров, но не действующего главы разведслужбы. Так директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в комментарии ИА Регнум оценил интервью Буданова лондонскому изданию. В частности, он признал, что Украина не сможет закончить конфликт «парадом победы в Москве», добавив, что и Москве не следует надеяться провести его в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

Глава ГУР также заявил, что Россия всегда в конфликтах держала позиции, и он не ожидает, что она сдастся.

«Для разведчика это совершенно неправильная стратегия, — рассуждает эксперт. — Если бы он ушёл на покой, это выглядело бы более убедительно. А так он выглядит, скорее, как политический деятель и сейчас, очевидно, метит на пост президента Украины».

Это не первый случай, когда генерал Буданов делает сугубо пиаровские жесты, рассчитанные на публику, считает он.

«Вплоть до мелких провокаций вроде истории о том, как журналисты «случайно обнаружили» у него в кабинете карту разделённой России. Эта игра не имеет прямого отношения к его профессиональной деятельности», — заметил политолог.

При этом в публичных заявлениях главы спецслужбы прослеживается определённая логика. С одной стороны, Буданов раскритиковал «тех, кто предсказывал быстрый коллапс» оборонительных линий армии России. Одновременно он подчеркнул, что «видит очень чётко» — военные запасы стран Запада, вопреки некоторым публичным заявлениям, не опустошены, и Украина рассчитывает на дополнительные военные поставки, в первую очередь — поставки беспилотников.

По мнению Стоякина, в этих заявлениях проглядывает определённая линия, которую в отношении Украины ведёт Великобритания. Дело не только в том, что интервью с силовиком опубликовано именно в британском издании, но в том, что риторика Буданова позволяет предположить влияние на его персону интересов Лондона, а не Вашингтона, указал эксперт.

«Позиция Британии в отличие от позиции США как раз и состоит в том, чтобы вести войну «до последнего украинца», — отмечает Стоякин. — Если из США видны сигналы относительно того, чтобы о чем-то там договориться, пусть сигналы эти странные, оскорбительные для нас, но они есть. С британской стороны ничего подобного нет, это партия «войны до победного конца». У англичан, в отличие от американцев, длинная память, их противоречия с Россией — очень давняя история, они против России играли давным-давно на разных площадках всегда».

При этом политические элиты США, в отличие от Великобритании, не отягощены уязвлённым имперским самолюбием, у них нет с Россией подобных счетов, уверен собеседник ИА Регнум.

«Они просто делают то, что им выгодно», — указал политолог.

Исходя из этого, в Вашингтоне может восторжествовать точка зрения, согласно которой США может оказаться выгодно «заморозить» конфликт на Украине, допускает Стоякин. Напротив, политическая элита Великобритании наделена традиционными обидами, которые ей якобы нанесла Россия в XIX и XX веках.

Скандальную популярность в западных СМИ глава украинской военной разведки получил после террористических актов на территории России. Первым в этой череде стало покушение на жизнь журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва 20 августа 2022 года.

В мае 2023 года в интервью Yahoo News Буданов заявил, что действующий киевский режим «убивал и будет убивать русских по всему миру». Впоследствии в интервью украинскому изданию «Страна. ua» он призывал перенести боевые действия вглубь территории России, а также рассказал британскому The Economist о решении Киева в 2015 году создать особый отдел для убийств в структуре Службы безопасности Украины (СБУ) для борьбы с пророссийскими настроениями.

В сентябре Владимир Зеленский повысил главу ГУР до генерал-лейтенанта.