Киев, 18 сентября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Представитель сил территориальной обороны ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала убийством российским журналистам. Об этом она 18 сентября написала в соцсети X (бывш Twitter).

Кадр из видео Сара Эштон-Чирилло

Эштон-Чирилло ответила на вопрос американского сенатора Джеймса Вэнса, спросившего, собирается ли трансгендер убивать представителей СМИ, чьи слова ей не понравятся, и есть ли в её списке журналисты из США.

«Я ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста», — написала Эштон-Чирилло.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва разошлёт в международные организации и НПО заявление Эштон-Чирилло, что она будет убивать пророссийских журналистов. Захарова отметила, что такие слова являются очередным подтверждением террористического характера украинских властей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление Эштон-Чирилло с угрозами российским журналистам. После проверки словам спикера теробороны дадут правовую оценку.

Кроме того, Эштон-Чирилло в августе заявила в выступлении, что русские «не люди», повторив тезис из пропаганды Третьего рейха. Потом она сказала, что это была шутка.