Москва, 18 сентября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актёра, режиссёра театра и кино Константина Хабенского орденом Почёта, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Савостьянов/ТАСС Константин Хабенский

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: <…> орденом Почёта Хабенского Константина Юрьевича», — говорится в указе.

Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В середине 1990-х работал в московском театре «Сатирикон», затем поступил в труппу Ленсовета. В 2002-м дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова, а с октября 2021 года стал его художественным руководителем.

Хабенский также удостоен званий «Заслуженный артист России» (2006 год) и «Народный артист России» (2012 год).