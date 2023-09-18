Вашингтон, 18 сентября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский намеренно бьёт по мирным объектам в Крыму. Такое мнение на YouTube-канале Judging Freedom выразил американский экс-судья и обозреватель Эндрю Наполитано.

Сергей Мальгавко/ТАСС Последствия обстрела Севастополя со стороны ВСУ

«Киевский режим убивает людей, которых он же называет украинцами. Россия делает все возможное, чтобы защитить их», — отметил Наполитано.

Обозреватель также заявил о серьезных проблемах у Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой. По его словам, у украинской армии не хватает людей, а у западных союзников заканчиваются боеприпасы. Похоже, что всё складывается так, что победа не будет за Зеленским, считает Наполитано.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Зеленский заявил телекомпании СBS, что не откажется от части территорий Украины ни при каких условиях, в том числе ради мира. По словам главы киевского режима, конфликт не завершится передачей России части территорий страны. Он также добавил, что так контрнаступление ВСУ продолжится и с ухудшением погодных условий.

Экс-разведчик США Скотт Риттер 17 сентября выразил мнение, что Россия победит и мирное соглашение по Украине заключат на её условиях. Главный аналитик МИД Японии Масару Сато также отметил, что, если Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Иван Коновалов заявил, что Зеленский хочет продолжения боевых действий на Украине, которые позволяют ему зарабатывать, и поэтому он не откажется от части территорий ради заключения мира. По мнению эксперта, заявление украинского лидера отражает его личную позицию, а не установки западных кураторов.