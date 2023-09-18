Москва, 18 сентября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ожидает, что Международный суд ООН в Гааге до конца этого года или в начале следующего примет решение, будет ли он рассматривать иск Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией, сообщил 18 сентября РИА Новости посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, защищающий в суде интересы российской стороны.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Здание Международного суда ООН в Гааге

«В свете существующей практики решение можно ожидать до окончания срока полномочий нынешнего состава суда, а именно — в конце текущего — начале следующего года», — сказал он.

Кузьмин добавил, что в случае принятия иска к рассмотрению по существу в этот вопрос включат и совершение геноцида Украиной в Донбассе.

Как сообщало ИА Регнум, в Гааге 18 сентября стартовали слушания по иску Украины. Планируется, что они продлятся до 27 сентября. Кроме российской и украинской стороны в суде выслушают представителей Австралии, Австрии, Болгарии, Бельгии, Дании, Эстонии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Люксембурга, Швеции, Канады, Нидерландов и других стран.

Киев подал иск в Гаагу 26 февраля 2022 года, ссылаясь на Конвенцию 1948 года о геноциде. При этом украинская сторона отрицает, что осуществляла геноцид в Донбассе, для предотвращения которого России пришлось начать спецоперацию.

МИД России 10 июня 2023 года выразил разочарование, что Международный суд ООН допустил к разбирательству по иску 32 страны, которые поддерживают Украину. В министерстве также назвали абсурдными обвинения со стороны Киева.