Белград, 18 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года не сумел завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. Из-за травмы он не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым.

Валерий Шарифулин/ТАСС Абдулрашид Садулаев

Российский борец снялся с поединка при счёте 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительной информации, причиной такого решения стала травма шеи.

Во вторник, 19 сентября, Садулаев должен побороться за бронзовую медаль.

Россиянин выигрывал каждый чемпионат мира, на который был допущен, однако в 2017 году в финале уступил американцу Кайлу Снайдеру. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м российские спортсмены не принимали участия в турнире из-за отстранения.

Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио 27-летний Абдулрашид Садулаев также является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года. Россиянин выступает в весовой категории до 97 кг. Он также получил звание заслуженного мастера спорта России.