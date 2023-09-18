Берлин, 18 сентября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за того, что глава МИД страны Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщил 18 сентября журнал Der Spiegel, ссылаясь на информацию от МИД ФРГ.

Сергей Бобылев/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

Это заявление она сделала 15 сентября во время интервью телеканалу Fox News. Глава немецкой дипломатии тогда также сказала, что в случае успешного наступления ВСУ это будет уроком для китайского лидера.

«Посол Германии в Пекине Патрисия Флор вызвали в МИД Китая в воскресенье», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин решительно осудил высказывание Бербок. Он заявил, что Пекин выражает сильное недовольство словами главы МИД Германии.

Политический аналитик Александр Сосновский в беседе с ИА Регнум заявил, что Бербок, назвав Си Цзиньпина диктатором, не понимала значения этого слова. Эксперт напомнил, что она уже делала заявления о танковых прорывах в XIX веке, а также призывала Москву развернуть политический курс на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой и предложили ввести для политиков тестирование на IQ.