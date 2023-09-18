Варшава, 18 сентября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Польские оппозиционеры захотели привлечь к трибуналу за рассекречивание планов обороны главу военного ведомства страны Мариуша Блащака. Об этом 18 сентября заявил журналистам официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/EPA/ТАСС Министр обороны Польши Мариуш Блащак

«За рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал. Это ответственность, которую понесёт министр Блащак. Это то, что мы будем требовать, и это предложение мы подготовим», — сказал он.

Так, Блащак обнародовал документы о том, что при нахождении у власти коалиции Гражданской платформы и Польской крестьянской партии (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы, в нескольких сотнях километров от границы. Министр показал снимки части плана применения польских вооружённых сил, утверждённого бывшим министром обороны Польши Богданом Клихом.

Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с ИА Регнум раскрыл стратегическую цель Польши. По его мнению, эта цель — сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО. Буневич пояснил, что Варшава стремится превзойти армии Франции, Турции или Германии, а процесс сопровождается ритуальными фразами о том, что это делается для защиты от воображаемой российской агрессии. Суть всего, по мнению Буневича, в стремлении Польши занять роль регионального лидера в Восточной Европе.