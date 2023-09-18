Берлин, 18 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt осудили министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, назвавшую главу КНР Си Цзиньпина «диктатором».

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Кто-нибудь когда-нибудь исследовал психическое состояние этой женщины?» — задался вопросом один из читателей.

Другой пользователь Сети поинтересовался, как Бербок получила эту работу.

Ещё один читатель заявил, что дипломат наносит ущерб репутации Германии.

Другие интернет-пользователи сошлись на мнении, что министр до сих пор не понимает сути своей работы.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Германии в интервью американскому телеканалу Fox News 15 сентября назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого успешное проведение СВО на Украине станет знаком.

В беседе с ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский, комментируя эту ситуацию, заявил, что немецкий дипломат не понимает значения слова «диктатор», если применяет его в отношении председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что Бербок нередко заставляет краснеть немецкое правительство, когда, например, заявляет, что танки совершали свои прорывы в XIX веке, а Москва должна повернуться на 360 градусов, чтобы, по её мнению, измениться. Поэтому Сосновский считает, что такие оскорбительные высказывания в адрес китайского лидера ничего не значат.

МИД Китая возмутили слова Бербок о «диктатуре» Си Цзиньпина. В Пекине расценили заявление Бербок как открытую политическую провокацию. В китайском внешнеполитическом ведомстве также назвали высказывания немецкой стороны абсолютным абсурдом, серьезно вредящим политическому престижу Китая.

В феврале Бербок заявляла, что правление президента Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой и предложили ввести для политиков тестирование на IQ.