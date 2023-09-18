Варшава, 18 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. На территорию посольства России в Варшаве забросили чемодан, перебросив его через ограду, дипломаты вызвали полицию и сапёров, сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев 18 сентября журналистам.

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Посольство России в Варшаве

«Какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку было непонятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице», — рассказал глава дипведомства.

Андреев сообщил, что в чемодане не обнаружили опасных предметов. Он подчеркнул, что последние подобные случаи стали происходить периодически.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Андреева облили красной краской во время возложения венков на кладбище советских воинов в Варшаве по случаю 9 Мая. В октябре польские органы сообщили о закрытии уголовных дел по этому поводу.

В апреле 2023 года польские силовики захватили здание школы при посольстве России, выломав двери, потребовали, чтобы все оттуда вышли, после чего закрыли доступ в здание. В мае премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти продолжат добиваться изъятия других зданий у российского посольства.

Правительство России в июле приняло постановление о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Это стало ответом на антироссийские действия Варшавы.