Варшава, 18 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Польша, Венгрия и Словакия в ответ на угрозы Украины подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) прекращают участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновым проблемам, сообщило агентство РАР.

Александр Щербак/ТАСС

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы», — говорится в сообщении.

В тексте материала отмечается, что такое решение страны приняли из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против Польши, Словакии и Венгрии в ходе разбирательств в ВТО.

Как сообщало ИА Регнум, замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил в сентябре, что Украина подаст иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Он назвал открытое неповиновение Брюсселю со стороны этих трёх стран системной проблемой. По его словам, в течение многих лет именно Европейская комиссия выступала торговым переговорщиком и институтом торговой политики для всего Евросоюза. Запреты, введенные тремя странами Центральной Европы, призваны защитить местных фермеров от резкого увеличения экспорта украинского зерна.

В Европейской комиссии 18 сентября сообщили, что оценят решение ряда стран ЕС сохранить эмбарго на сельхозпродукцию с Украины. В ЕК рассчитывают обсудить спорные вопросы по украинскому зерну на встрече координационной платформы 25 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В свою очередь, Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела ещё 2 мая 2023 года.