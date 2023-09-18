Брянск, 18 сентября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Женщина 1941 года рождения пострадала при обстреле ВСУ села Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что на месте работают все оперативные и экстренные службы.

Ранее в тот же день глава региона сообщил о повреждении из-за обстрела ВСУ сельхозпредприятия в селе Лемешовка в Севском районе. Богомаз уточнил, что попадания украинских войск повредили зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в результате обстрела украинской армией села Азаровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области два жилых дома получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.

Помимо этого, 15 сентября ВСУ ударили по жилому району Новой Каховки, в котором никогда не было и нет военных. Украинские военные нанесли удар по жилому микрорайону «Сокол», разрушив квартиры в трёх многоэтажных домах.