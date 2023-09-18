Москва, 18 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. В Европейском союзе раздражены тем, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выбрал конструктивную и последовательную позицию в отношении России, которая отражает национальные, а не западные интересы. Потому по отработанной методичке пытаются привести страну к цветной революции. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее служба государственной безопасности Грузии сообщила, что в стране планируют устроить массовые беспорядки при поддержке зарубежных стран по аналогии с Евромайданом. По данным спецслужбы, предполагается несколько сценариев, в том числе возведение баррикад в центре Тбилиси и блокировка правительственных зданий. Сообщается, что организаторами беспорядков станут соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Запустить протестные акции на лозунгах борьбы с «пророссийской властью» якобы планируется после публикации отчетов Еврокомиссии и Евросоюза.

Политолога не удивили такие сообщения, поскольку западные политики и институты давно критикуют грузинские власти за то, что те сохраняют отношения с РФ.

«Иными словами, они заинтересованы в некотором снижении контактов на уровне Москвы и Тбилиси. Европейцы взбудоражены решением Гарибашвили, что он выбрал такую конструктивную и последовательную позицию, которая исходит в первую очередь из национальных интересов», — пояснил Ибрагимов.

Политолог отметил, что грузинский премьер не только не соблюдает ограничительные требования ЕС, но и укрепляет связи с Россией, увеличивая товарооборот. По мнению Ибрагимова, ситуация очень задевает европейских политиков, тем более что в Тбилиси также заявляли и о желании присоединиться к европейскому сообществу.

«Но даже на уровне словесной риторики грузинские власти пытаются абстрагироваться от некого ястребиного подхода в отношении России. На Западе же ждали другого. Это указывает на то, что европейцы не будут сидеть сложа руки и, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы Гарибашвили сместить. Или законным путём отстранить — по линии партии «Грузинская мечта», либо как всегда по отработанной методичке, по той же самой схеме или дорожной карте, которую они отрабатывали на Украине, в Киргизии и прочих странах, где проходили цветные революции», — отметил политолог.

При этом, по мнению Ибрагимова, Запад может сделать ставку не на уже известных оппозиционерах действующей власти Грузии, а на новых лицах, а также на представителях «Единого национального движения».

«Найдутся те, кто профинансирует их извне. Поэтому действительно над Грузией могут сгуститься тучи со стороны европейского сообщества. Но думаю, что своей конечной цели они не добьются, потому что в большинстве своём грузинское население поддерживает те действия, которые предпринимает Гарибашвили», — поделился Ибрагимов.

По его словам, Запад планирует отрабатывать «методичку» на Грузии, потому что, по мнению ЕС, она является евроцентричной страной. В Брюсселе осуждали действия Грузии и Молдавии, которые позволяли себе поведение, отличное от продиктованного ЕС. И если Молдавия, как отметил политолог, уже согласилась на всё и подчинилась воле Евросоюза, то с Грузией эта задумка не вышла.

«Поэтому пока будут браться за горло Грузии. Для них этот фактор неподчинения является крайне раздражающим», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, Грузия подала официальную заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС в марте прошлого года, однако до сих пор не получила его, так как в Евросоюзе поставили ряд условий для получения такого статуса.

В марте 2023 года Гарибашвили заявил, что власти Грузии делают всё, для того чтобы страна получила статус кандидата в члены Европейского союза. Он также заявил, что принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Гарибашвили добавил, что Евросоюз обязан до конца года предоставить Грузии «заслуженный» статус кандидата в члены ЕС, который Украина и Молдавия получили летом прошлого года.

В сентябре этого года глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз сожалеет, что правительство Грузии отказалось запретить прямое авиасообщение с Россией. Он отметил, что курс Тбилиси противоречит политике Брюсселя по международной изоляции РФ. Политик считает, что страны, которые стремятся войти в состав ЕС, должны выполнять и решения, принятые руководством Евросоюза.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США прекратить попытки сорвать улучшение отношений между Россией и Грузией. Посол также отметил, что Вашингтону следует признать, что война в 2008 году на Южном Кавказе стала следствием ошибочной политики США, так как Запад привёл к власти в Грузии Михаила Саакашвили.