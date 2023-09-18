Москва, 18 сентября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Разъяснения Европейской комиссии по ограничениям на ввоз в ЕС товаров из России стали продолжением череды антироссийских акций, что свидетельствует о стремлении создать в Европе «железный занавес», делая невозможным въезд для россиян, говорится в заявлении МИД, опубликованном 18 сентября на сайте ведомства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней есовской верхушки возвести в Европе новый «железный занавес», максимально ограничив возможности общения между людьми», — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что ранее в ЕС запретили авиасообщение с Россией, потом ужесточили визовый режим для российских граждан. В министерстве назвали абсурдными ограничения, введённые против России, и расценили их как дискриминацию по национальному признаку, чтобы сделать невозможным въезд в Евросоюз для россиян.

Сообщается, что МИД и российские загранучреждения будут отслеживать ситуацию в странах ЕС, чтобы определять шаги Москвы в отношении тех стран и их представителей, которые будут ущемлять россиян.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября заявила, что ввоз в страны ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, а также ряда личных вещей расценивается как запрещённый импорт. Под запрет также попали косметика, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

Литовская таможня с 11 сентября перестала впускать на территорию страны автомобили с российскими регистрационными номерами, кроме случаев транзита в Калининградскую область или из неё. Латвия с 12 сентября запретила въезжать в ЕС через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами.

В отделении санкционной политики европейской внешнеполитической службы ЕС 13 сентября сообщили о пояснениях Еврокомиссии, что личные вещи не должны попадать под запрет, если они не относятся к предметам роскоши.